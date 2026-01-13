Checco Zalone ha superato il suo record perché è sempre uguale lo guardiamo illudendoci che non ci somigli
Checco Zalone ha superato il suo record di incassi, confermando la sua costante presenza nel panorama cinematografico italiano. La sua capacità di mantenere uno stile riconoscibile, senza apparire troppo diverso da noi, contribuisce al suo successo. Con questa vittoria, Zalone si distingue ancora una volta, superando il precedente record detenuto da
Il comico pugliese supera il record di incassi più alto della storia che prima apparteneva a Quo Vado?, un altro suo film. Un successo incredibile ma prevedibile, perché Zalone non cambia mai, dimostrando di avere su di noi un effetto molto simile a un altro eterno personaggio del nostro cinema: Fantozzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
