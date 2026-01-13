Checco Zalone ha superato il suo record di incassi, confermando la sua costante presenza nel panorama cinematografico italiano. La sua capacità di mantenere uno stile riconoscibile, senza apparire troppo diverso da noi, contribuisce al suo successo. Con questa vittoria, Zalone si distingue ancora una volta, superando il precedente record detenuto da

Il comico pugliese supera il record di incassi più alto della storia che prima apparteneva a Quo Vado?, un altro suo film. Un successo incredibile ma prevedibile, perché Zalone non cambia mai, dimostrando di avere su di noi un effetto molto simile a un altro eterno personaggio del nostro cinema: Fantozzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Checco Zalone, è arrivato il record: “Buen camino”, maggiore incasso di sempre per il cinema italiano Superato "Quo vado?" sempre dell'attore pugliese

Leggi anche: Checco Zalone sorpassa Checco Zalone: Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Checco Zalone, con 59 milioni di incassi “Buen camino” è il film record delle feste al box office; 'Buen camino' di Checco Zalone prosegue la corsa verso il record; Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi; Buen Camino ha superato Tolo Tolo.

Checco Zalone ha superato il suo record perché è sempre uguale, lo guardiamo illudendoci che non ci somigli - Il comico pugliese supera il record di incassi più alto della storia che prima apparteneva a Quo Vado? fanpage.it