Che differenza c’è tra CIE e SPID e quale identità digitale utilizzare oggi

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) e il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) sono strumenti distinti per l'accesso ai servizi online. La CIE è una carta fisica, gratuita dopo l’emissione, che garantisce sicurezza tramite la tecnologia chip. Lo SPID, invece, è un’identità digitale che permette di accedere ai servizi pubblici e privati con credenziali create online. La scelta tra i due dipende dalle esigenze di sicurezza e praticità dell’utente.

Spid a pagamento o Cie, le differenze e i costi: quale conviene davvero - Tra Spid di Poste a pagamento e Cie gratis nel tempo, cambia la scelta sull’identità digitale. quifinanza.it

Guida completa a Spid, da chi lo emette a chi lo fa pagare, quanto costa e quando usarlo. E che ruolo ha Cie - Un quadro completo tra canoni, modalità di attivazione e ruolo della carta d’identità elettronica ... wired.it

CAD Art. 1-3: Le Fondamenta della PA Digitale Spiegate Semplici

#Rubiera In diversi mi hanno chiesto informazioni: sì, lo Spid con Lepida - la rete della Regione Emilia-Romagna di cui anche Rubiera è socia - rimarrà gratuito, a differenza di quanto accade con diversi fornitori di questo servizio a partire dal 2026. Mi pare un' - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.