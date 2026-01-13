Cesena solo 7 punti negli scontri diretti Calendario in discesa fino al 14 febbraio

Cesena ha ottenuto solo sette punti negli scontri diretti e si trova in una fase di calendario favorevole fino al 14 febbraio. Dopo due sconfitte consecutive contro Frosinone e Reggiana, avversari diretti nella corsa ai playoff, la squadra affronta un periodo di miglioramento, con l’obiettivo di risalire la classifica e consolidare la posizione in vista delle prossime sfide.

Due sconfitte consecutive nelle ultime due gare, quest'anno era già successo alla sesta e alla settima giornata contro Frosinone e Reggiana, questa volta subite da rivali nella corsa playoff: Catanzaro ed Empoli, con i toscani che sono entrati nell'élite playoff proprio grazie ai tre punti conquistati in Romagna. Vista così va presa come una buona notizia quella che fino al 14 febbraio, quando al Manuzzi arriverà il Venezia, non ci saranno altri scontri diretti con una delle attuali partecipanti alla corsa promozione. Il consuntivo del girone di andata dice infatti che contro le big il Cesena ha portato a casa in tutto sette punti su ventuno a disposizione, non un grandissimo risultato.

