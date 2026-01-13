Cervia diventa capitale romagnola del Pokémon competitivo

Cervia ha ospitato domenica 11 gennaio la più grande Pokémon Cup mai organizzata in Romagna. L’evento, svolto al The Match Hotel, è stato riconosciuto ufficialmente dalla Pokémon Company e ha attirato numerosi appassionati e concorrenti. Questa manifestazione ha confermato il ruolo della città come punto di riferimento per il competitivo Pokémon nella regione.

Cervia è diventata per un giorno la capitale romagnola del Pokémon competitivo. Domenica 11 gennaio, al The Match Hotel si è svolta la più grande Pokémon Cup mai registrata in Romagna, un evento ufficiale riconosciuto dalla Pokémon Company che ha fatto segnare numeri mai visti prima sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Cervia, nuovo laboratorio didattico di cucina romagnola per gli alunni della quinta elementare Leggi anche: La Festa del Cinema di Roma diventa Festival Competitivo: tutti i premi della ventesima edizione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Artevento Cervia 2025: aquiloni, arte e spettacoli sulla spiaggia romagnola - Ogni primavera, quando l’aria dell’Adriatico si addolcisce e le giornate si allungano, la spiaggia di Cervia diventa un grande palcoscenico all’aperto, animato da spettacoli, mostre, laboratori ... quotidiano.net Cervia capitale del triathlon: il Fantini Club cuore dell’IRONMAN Italy 2025 - Dal 18 al 21 settembre 2025 la città romagnola si prepara ad accogliere oltre 6. ilmessaggero.it Cervia diventa una maxi-balera con il Grande Natale dei Ballerini - Si terrà a Cervia, che diventa cosi la più grande Balera di Romagna per le Festività di Natale, venerdì 19 dicembre a partire dalle ore 20 al Palazzetto dello Sport di Cervia, il primo Grande Natale ... ilrestodelcarlino.it Acqua di Cervia profuma anche i tuoi Cassetti e Armadi! La Torre di Cervia, simbolo della città, diventa un raffinato gessetto profumato : il materiale ideale per trattenere a lungo la fragranza e sprigionarla con delicatezza ogni volta che apri un cassett - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.