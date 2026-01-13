Certificazioni Fimi | sette dischi di platino per Marco Mengoni due per Achille Lauro
La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha annunciato questa settimana le certificazioni di dischi di platino, confermando il successo di artisti italiani come Marco Mengoni, con sette riconoscimenti, e Achille Lauro, con due. Tra i protagonisti della scena musicale nazionale, si evidenziano anche Tony Boy, attestando un momento di rilevante affermazione per la musica italiana.
Sono molteplici i dischi di platino annunciati dalla Fimi questa settimana nella quale a dominare le certificazioni sono alcuni tra i protagonisti della scena nostrana come Marco Mengoni, Achille Lauro e Tony Boy. Conquista sette dischi di platino Materia (Terra) di Marco Mengoni: pubblicato nel dicembre 2021, è stato anticipato dalle super hit dal groove funk e disco Ma Stasera (prodotto da Purple Disco Machine e vincitore del Power Hits Estate 2021 ) e Cambia Un Uomo (prodotto da Mace e Venerus ) che vira verso il gospel. Nella tracklist sono presenti Madame ( Mi Fiderò ) e Gazzelle ( Il Meno Possibile ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Marco Mengoni: 7 Dischi di Platino per l’album “Materia (Terra)”.
Certificazioni Fimi: Album Materia (Terra) - Marco Mengoni 7 platino #FimiAwards #RealityHouse x.com
Certificazioni FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana della settimana. L'album "MATERIA” di Marco Mengoni è stato certificato settimo disco di platino per aver superato le 350.000 copie vendute. Dai profili social di Marco: " MATERIA Settimo - facebook.com facebook
