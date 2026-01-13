Cerca di uccidere la moglie che per fuggire cade dal balcone Per il giudice non è femminicidio | Aveva scoperto che si prostituiva

Un uomo accusato di aver tentato di uccidere la moglie, che è caduta dal balcone durante la fuga, non sarebbe stato motivato da motivi di femminicidio. Secondo il giudice, infatti, l'azione non deriva da odio di genere o desiderio di controllo, ma dal fatto che la donna si prostituiva, motivo che avrebbe spinto l’uomo a reagire in modo diverso rispetto a un caso di violenza di genere.

Non avrebbe cercato di uccidere la moglie con forbici e coltello per odio di genere o volontà di controllo in quanto donna, ma perché aveva scoperto che si prostituiva. E "appare dubbio che l'esercizio della prostituzione da parte della vittima costituisca espressione di una libertà individuale". 🔗 Leggi su Today.it

