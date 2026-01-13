Centro storico e locali sfitti Confartigianato vedo una svolta | Cambi di destinazione d' uso più facili per rianimare la città

Da cesenatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato di Cesena propone una revisione delle norme sul cambio di destinazione d’uso, per favorire il rilancio del centro storico e degli spazi sfitti. Attualmente, la procedura richiede verifiche urbanistiche e sanitarie e la presentazione di una SCIA. L’obiettivo è semplificare tali passaggi, incentivando la riqualificazione e l’occupazione degli immobili, contribuendo a rivitalizzare il cuore della città e a promuovere nuove opportunità di sviluppo.

Nuove prospettive per il centro storico e il centro urbano di Cesena. Per il cambio di destinazione d'uso, ad esempio da un'attività commerciale ad artigianale, attualmente si deve verificare la fattibilità urbanistica e igienico-sanitaria, presentare una scia (Segnalazione certificata di inizio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Più facile ottenere i cambi di destinazione d'uso dei locali, Confartigianato Cesena: "Vinta una lunga battaglia"

Leggi anche: Nuove regole per i cambi di destinazione d'uso, Confartigianato: "L'efficacia della riforma dipende dai Comuni"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vetrine vuote e abbandonate? Il paese risponde con un progetto per ridare vita al centro; Centro storico, sosta e commercio: lettera di CNA all'assessore Vettoretti; Negozi sfitti, vertice tra Comune e commercianti: «Subito un tavolo per trovare soluzioni». Allarme per i troppi locali ancora vuoti; Treviso, CNA: “Centro storico più accessibile e vivo, servono scelte condivise”.

centro storico locali sfittiNegozi sfitti, vertice tra Comune e commercianti: «Subito un tavolo per trovare soluzioni». Allarme per i troppi locali ancora vuoti - Convocheremo, ancora una volta, i proprietari degli immobili per trovare una soluzione». ilgazzettino.it

centro storico locali sfittiNegozi sfitti, nella Marca costi troppo alti: 1.350 locali rimangono vuoti - La considerazione: il Calmaggiore è diventata una zona commerciale inaccessibile per attività di medio livello. ilgazzettino.it

centro storico locali sfittiVETRINE SPENTE, LA VIA EMILIA TRA SERRANDE ABBASSATE E NEGOZI SFITTI - Camminando in centro storico basta percorrere appena 20 metri per vedere ben 6 attività chiuse. tvqui.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.