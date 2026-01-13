Centro storico e locali sfitti Confartigianato vedo una svolta | Cambi di destinazione d' uso più facili per rianimare la città

Confartigianato di Cesena propone una revisione delle norme sul cambio di destinazione d’uso, per favorire il rilancio del centro storico e degli spazi sfitti. Attualmente, la procedura richiede verifiche urbanistiche e sanitarie e la presentazione di una SCIA. L’obiettivo è semplificare tali passaggi, incentivando la riqualificazione e l’occupazione degli immobili, contribuendo a rivitalizzare il cuore della città e a promuovere nuove opportunità di sviluppo.

Nuove prospettive per il centro storico e il centro urbano di Cesena. Per il cambio di destinazione d'uso, ad esempio da un'attività commerciale ad artigianale, attualmente si deve verificare la fattibilità urbanistica e igienico-sanitaria, presentare una scia (Segnalazione certificata di inizio.

