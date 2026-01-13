Centro storico a stomaco voto | a Castiglioni un se campa d’aria

Nel cuore di Castiglion Fiorentino, il centro storico si presenta in netto declino, con pochissime attività ancora attive e pochi residenti rimasti. Con circa 850 abitanti, questa zona conserva il suo fascino antico, ma affronta sfide legate alla conservazione e al rilancio. È importante analizzare le dinamiche che influenzano questa parte della città, per comprendere le strategie necessarie a preservare il suo patrimonio e favorire una ripresa sostenibile.

A Castiglion Fiorentino, nel centro storico, ormai un c'è rimasto manco 'l pane. E un è 'na battuta: 850 cristiani ci abitano davvero lassù, mica figuranti messi lì per fa' colore alle cartoline. Gente che mangia, beve, fa la spesa. o almeno ci proverebbe. E invece, sorpresa: fine settimana di gennaio, turisti in giro co' la fame e residenti col frigo che piange. negozi di alimentari zero spaccato. Manco male le panchine, così almeno ci si può sedere a digiunare in compagnia. Il centro storico dovrebbe esse identità, cultura, economia, attrazione turistica. Oggi invece pare più un museo chiuso per pausa pranzo.

