C'è un'app che ogni due giorni ti chiede di dimostrare che sei vivo e in Cina è la più scaricata

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Are You Dead è un’app pensata per chi vive da solo, in grado di offrire tranquillità e sicurezza. Ogni due giorni, l’app richiede di effettuare un semplice check-in per confermare che si è ancora presenti. Questa funzione, molto diffusa in Cina, permette di monitorare il proprio stato senza complicazioni, rappresentando un supporto discreto e affidabile per chi desidera un servizio essenziale e pratico.

Si chiama Are You Dead ed è pensata per chi vive da solo. Funziona come un assistente digitale: ogni utente deve fare un “check-in” ogni due giorni premendo un pulsante nell’app per confermare di essere vivo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Are you dead?”: la app più scaricata in Cina controlla che tu sia ancora vivo

Leggi anche: “Sei morto?”: l’app che avvisa se non dai segni di vita da due giorni è al top in Cina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.