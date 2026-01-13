C'è un'app che ogni due giorni ti chiede di dimostrare che sei vivo e in Cina è la più scaricata
Are You Dead è un’app pensata per chi vive da solo, in grado di offrire tranquillità e sicurezza. Ogni due giorni, l’app richiede di effettuare un semplice check-in per confermare che si è ancora presenti. Questa funzione, molto diffusa in Cina, permette di monitorare il proprio stato senza complicazioni, rappresentando un supporto discreto e affidabile per chi desidera un servizio essenziale e pratico.
