C'è chi dice sì | È una riforma per i cittadini

Chiara Biondi, Edoardo Marinelli, Lorenzo Giacobbi, Stefano Montechiarini, Claudio Massi e Daniela Pigotti. Sono i sei referenti di Forza Italia per la campagna referendaria sulla riforma della giustizia, che punta a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri. Il partito del vicepremier Antonio Tajani ha presentato ieri pomeriggio ad Ancona la squadra che guiderà il fronte del sì nelle Marche. "È una battaglia storica che nasce dal presidente Berlusconi e che porteremo avanti con determinazione", ha spiegato Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia. Il referendum confermativo chiederà agli italiani di pronunciarsi sulla riforma costituzionale già approvata dal parlamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è chi dice sì: "È una riforma per i cittadini" Leggi anche: Della Loggia, Zanon, Cangini. Ecco chi dice “sì” alla riforma della giustizia Leggi anche: C’è chi dice sì anche in pubblico: le toghe che sono a favore della riforma della giustizia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. REFERENDUM GIUSTIZIA, ANPI RADUNA I COMITATI PER IL NO: «NON SERVE AI CITTADINI» | 20/12/2025 La Procura di #Foggia dice “No” alla Riforma #Nordio, le ragioni dei giovani pm Galli e Bray x.com "La riforma dice di voler fare alcune cose, ma in realtà punta ad altro, obiettivo reale sarebbe quello di modificare l'equilibrio dei poteri tra magistratura, potere esecutivo e governo". "Il punto - rimarca Bazoli - è il bisogno di spiegare bene ai cittadini cosa c'è in - facebook.com facebook

