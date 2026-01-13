C’è chi dice sì | È una riforma per i cittadini

Alcuni sostengono che questa riforma sia pensata per i cittadini. Chiara Biondi, Edoardo Marinelli, Lorenzo Giacobbi, Stefano Montechiarini, Claudio Massi e Daniela Pigotti analizzano gli aspetti principali e le implicazioni di questa proposta, offrendo una visione equilibrata e informata. In questo testo, si approfondiscono i punti salienti della riforma, evidenziando come potrebbe influire sulla vita quotidiana e sul sistema nel suo complesso.

Chiara Biondi, Edoardo Marinelli, Lorenzo Giacobbi, Stefano Montechiarini, Claudio Massi e Daniela Pigotti. Sono i sei referenti di Forza Italia per la campagna referendaria sulla riforma della giustizia, che punta a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri. Il partito del vicepremier Antonio Tajani ha presentato ieri pomeriggio ad Ancona la squadra che guiderà il fronte del sì nelle Marche. "È una battaglia storica che nasce dal presidente Berlusconi e che porteremo avanti con determinazione", ha spiegato Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia. Il referendum confermativo chiederà agli italiani di pronunciarsi sulla riforma costituzionale già approvata dal parlamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

