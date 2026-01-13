C’è chi dice no | Così giudici non imparziali

La riforma Nordio mira a modificare aspetti fondamentali del sistema giudiziario italiano, includendo il ruolo del CSM e le carriere di giudici e pubblici ministeri. Si tratta di un intervento che va oltre gli aspetti tecnici, coinvolgendo l’intera società e l’equilibrio tra imparzialità e responsabilità dei giudici. Un tema che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le implicazioni di queste modifiche.

"La riforma Nordio non riguarda solo aspetti tecnici (il Csm, le carriere di giudici e pm), non riguarda solo gli addetti ai lavori. La riforma Nordio ha un impatto diretto sulla vita concreta e i diritti di tutti". Questo concetto, illustrato dal presidente dell'Anm Marche e procuratore di Ascoli, Umberto Monti, introduce i motivi del "no" al referendum sulla separazione delle carriere. Monti fa parte di "Giusto dire No", organismo sorto nelle Marche a sostegno del "no", che comprende anche il giudice Claudio Castelli, del comitato nazionale, già presidente della Corte d'Appello di Brescia ed ex componente del Csm, il giudice del lavoro del tribunale di Pesaro, Maurizio Paganelli, il sostituto procuratore di Ancona, Ruggiero Dicuonzo, Giovanni Di Cosimo, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Macerata, Maria Letizia Fucci, sostituto procuratore di Pesaro, Renzo Interlenghi, avvocato penalista di Fermo, Giovanni Narbone, procuratore di Macerata, Filomena Ruta, già consigliere della Corte d'Appello di Ancona, e Agostino Fancello, magistrato ordinario in tirocinio ad Ancona.

