Cavallo di ritorno auto rubata in cambio di 5 mila euro | ai domiciliari una 42enne incensurata

Una donna di 42 anni, incensurata, è stata posta agli arresti domiciliari dopo aver chiesto 5 mila euro al proprietario di un’auto rubata pochi giorni prima, in cambio della restituzione. La vicenda evidenzia un caso di “cavallo di ritorno” e si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Ha chiesto al proprietario la somma di 5 mila euro per la restituzione dell'automobile che gli era stata rubata soltanto pochi giorni prima, ma è stata arrestata dalla polizia. A seguito della denuncia della vittima dell'estorsione, i poliziotti della IV sezione investigativa "Contrasto al crimine" hanno avviato le indagini.

