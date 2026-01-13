Catania bimbo picchiato con un cucchiaio di legno | scatta il divieto di avvicinamento per i genitori

A Catania, la squadra mobile ha emesso un divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori di un bambino di 11 anni, vittima di violenza da parte del patrigno, che lo aveva colpito con un cucchiaio di legno. La misura, disposta dal giudice, mira a tutelare il minore e prevenire ulteriori rischi.

(Adnkronos) – Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento, disposto dal gip etneo, a carico della coppia di genitori del bimbo di 11 anni, picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno. L'ipotesi di reato a loro carico è di maltrattamenti aggravati in concorso. La Procura, che aveva chiesto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Bimbo picchiato col cucchiaio di legno, scatta il divieto di avvicinamento per i genitori Leggi anche: Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bimbo picchiato col cucchiaio a Catania: sospesa la genitorialità; Picchiato dal papà col cucchiaio di legno, posta il video su Tik Tok. Ora l’uomo è indagato; Show con il bimbo picchiato con il cucchiaio, video al Tribunale; Bambino picchiato con cucchiaio di legno dal compagno della madre, il video virale e la decisione del Gip. Catania, bimbo picchiato con un cucchiaio di legno: scatta il divieto di avvicinamento per i genitori - La madre è l'autrice del video, diventato virale. adnkronos.com

Catania, bimbo di un anno picchiato e umiliato: per i genitori divieto di avvicinamento - A Catania una coppia è indagata per maltrattamenti aggravati su un bimbo di un anno dopo la diffusione di un video di violenze su TikTok. corrieretneo.it

Il video del bambino picchiato con il cucchiaio di legno, divieto di avvicinamento per genitori: «Lividi e segni di violenza» - Gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento, disposto dal gip etneo, a carico della coppia di genitori del bimbo di 11 anni, picchiato con un cucchiaio ... ilmattino.it

Picchia il figlio con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social

Bimbo maltrattato a Catania, poi sul palco a teatro. Codacons: "profonda preoccupazione, inaccettabile spettacolarizzazione" - facebook.com facebook

Il bimbo picchiato a Catania: sospesa genitorialità patrigno e madre. #QdS x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.