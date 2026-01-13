Nella notte tra 12 e 13 dicembre 2026, Castelluccio di Norcia ha registrato temperature fino a -27°C, paragonabili a quelle della Siberia. Dopo questa fase di freddo intenso, le previsioni indicano un graduale allentamento delle temperature nei prossimi giorni, con il clima che si stabilizzerà. La diminuzione del gelo rappresenta un cambiamento significativo per la zona, che si prepara a un periodo di condizioni più miti.

Perugia, 13 dicembre 2026 – E’ stata una notte da record per il gelo in Umbria, ma da oggi e per una decina di giorni il grande freddo emigrerà altrove. A far notizia ieri sono stati i 27 gradi sotto zero registrati a Castelluccio di Norcia: una gelata quasi record, insomma, a cui il Pian Grande dei Sibillini in verità non è nuovo. Di certo questa per ora è la più intensa di questo inverno. Il gelo però ha interessato anche il resto dell’Umbria dove sono stati registrati valori ampiamente sottozero, anche se solo di alcuni gradi. Il gelo e la galaverna. “Tutto ciò – spiega Umbria Meteo – per la presenza di forte umidità ha provocato intensi fenomeni di galaverna, nebbia congelata come accumuli al suolo come quasi fosse nevicato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelluccio di Norcia come la Siberia: ora la colonnina tocca -27 gradi. “Ma il freddo sta per lasciarci”

Leggi anche: Freddo record, -26 gradi a Castelluccio di Norcia

Leggi anche: Il grande freddo sull'Umbria, a Castelluccio di Norcia meno 13,6 gradi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Castelluccio di Norcia come la Siberia: ora la colonnina tocca -27 gradi. “Ma il freddo sta per lasciarci”.

Castelluccio di Norcia come la Siberia: ora la colonnina tocca -27 gradi. "Ma il freddo sta per lasciarci" - “Nel Pian Grande non è record: una volta furono toccati 36 gradi sottozero” ... msn.com