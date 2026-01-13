Castelliri l’acquario di Federico Fabrizio è il più bello al mondo | premio internazionale dagli Stati Uniti

Castelliri si distingue nel settore dell’acquariofilia grazie all’acquario di Federico Fabrizio, riconosciuto come il più bello al mondo. Premiato a livello internazionale dagli Stati Uniti, questo riconoscimento sottolinea l’impegno e la passione di Fabrizio nel creare ambienti marini di elevata qualità. La sua esperienza rappresenta un esempio di dedizione e arte nel campo, portando il nome di Castelliri a livello globale.

Passione, dedizione e arte possono trasformarsi in qualcosa di straordinario. È quanto dimostra la storia di Federico Fabrizio, cittadino di Castelliri, che ha raggiunto un traguardo di assoluto prestigio nel mondo dell’acquariofilia: il suo acquario è stato eletto “Reef of the Month” di ottobre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

