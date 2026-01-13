Cassino caos sul bus di linea | insulta l' autista e rifiuta di mostrare il biglietto

Lunedì 12 gennaio, un episodio di tensione si è verificato a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale a Cassino. Un passeggero ha insultato l’autista e si è rifiutato di mostrare il biglietto, creando disagio tra gli altri utenti e il personale. L’accaduto evidenzia ancora una volta le difficoltà e le tensioni che possono emergere durante i servizi di trasporto pubblico.

Pomeriggio di tensione quello vissuto nella giornata di ieri, lunedì 12 gennaio, a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale. Un banale controllo del titolo di viaggio è degenerato in una lite furibonda che ha costretto il mezzo a fermarsi, paralizzando il servizio per circa mezz'ora.

Non mostra il biglietto e insulta l'autista del bus: denunciata - Nella giornata di ieri la polizia di Stato di Cassino ha denunciato una donna per interruzione di pubblico servizio, a causa di una lite con l'autista di un pullman di linea. ciociariaoggi.it

