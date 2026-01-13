Cassette Boy | tra meccanica quantistica e scetticismo

Da screenworld.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cassette Boy, distribuito da Pocketpair Publishing e sviluppato da Wonderland Kazakiri Inc, propone un'esplorazione tra meccanica quantistica e scetticismo. Il gioco invita i giocatori a riflettere su questioni esistenziali e sulla natura della realtà, offrendo un’esperienza che combina elementi di filosofia e interattività. Un titolo che stimola la curiosità e il pensiero critico, mantenendo un approccio sobrio e accessibile.

Se non la sto guardando, la luna continua a splendere in cielo? E se mi volto dall’altra parte, quelli che amo sono ancora con me? Sono queste due domande esistenziali che ci introducono a Cassette Boy, interessante esperimento di Wonderland Kazakiri Inc distribuito da Pocketpair Publishing. Il gioco ci mette davanti una realtà che può essere messa in discussione sotto ogni aspetto e ci lascia il piacere di scoprire come fare per manipolarla. La prima delle due domande, infatti, è fortemente collegata alla meccanica quantistica ed è da attribuirsi proprio a uno dei padri della fisica, ovvero Albert Einstein. 🔗 Leggi su Screenworld.it

cassette boy tra meccanica quantistica e scetticismo

© Screenworld.it - Cassette Boy: tra meccanica quantistica e scetticismo

Leggi anche: Relatività generale e Meccanica quantistica, lo studio: “Connessione di fondo più profonda”

Leggi anche: "Quantum Music Festival", la meccanica quantistica spiegata con musica, danza e performance

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cassette Boy: tra meccanica quantistica e scetticismo.

Meccanica quantistica, i Nobel spiegano le loro scoperte - È iniziata oggi la tre giorni di presentazioni, dibattiti e tavole rotonde sulla meccanica quantistica organizzata dal Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (ICTP) e dall'Accademia dei ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.