Cassette Boy | tra meccanica quantistica e scetticismo

Cassette Boy, distribuito da Pocketpair Publishing e sviluppato da Wonderland Kazakiri Inc, propone un'esplorazione tra meccanica quantistica e scetticismo. Il gioco invita i giocatori a riflettere su questioni esistenziali e sulla natura della realtà, offrendo un’esperienza che combina elementi di filosofia e interattività. Un titolo che stimola la curiosità e il pensiero critico, mantenendo un approccio sobrio e accessibile.

Se non la sto guardando, la luna continua a splendere in cielo? E se mi volto dall'altra parte, quelli che amo sono ancora con me? Sono queste due domande esistenziali che ci introducono a Cassette Boy, interessante esperimento di Wonderland Kazakiri Inc distribuito da Pocketpair Publishing. Il gioco ci mette davanti una realtà che può essere messa in discussione sotto ogni aspetto e ci lascia il piacere di scoprire come fare per manipolarla. La prima delle due domande, infatti, è fortemente collegata alla meccanica quantistica ed è da attribuirsi proprio a uno dei padri della fisica, ovvero Albert Einstein.

