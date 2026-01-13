caso rimpasto oggi un vertice sindaco partiti

Dopo le festività natalizie, il sindaco Giuseppe Sala si confronta con i rappresentanti dei partiti per discutere del possibile rimpasto di Giunta. L’incontro di oggi mira a definire le strategie e le nomine che accompagneranno la ripresa amministrativa, segnando un momento importante nel governo locale. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle decisioni che influenzeranno il funzionamento dell’amministrazione nei prossimi mesi.

Archiviate le festività natalizie, il sindaco Giuseppe Sala riprende il bandolo della matassa rimpasto. Oggi pomeriggio il primo cittadino ha convocato i segretari milanesi dei partiti della maggioranza di centrosinistra in Comune – ma non ci saranno tutti, presenti di sicuro Alessandro Capelli (Pd) e Francesca Cucchiara (Europa Verde) – per fare il punto sul nuovo ingresso nella Giunta di Palazzo Marino. Nel giorno dell’Epifania, Sala ha ribadito che la sua idea è quella di puntare su un assessore tecnico alla Sicurezza ("potrebbe anche essere questa la via. Per quanto riguarda il nuovo assessore, credo che sia tempo di risolvere la questione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

