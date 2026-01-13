Caso Ragusa 14 anni dopo resta il dolore | L’amarezza più grande? Non averle mai dato sepoltura

A 14 anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa, il dolore e l’amarezza per non aver potuto darle una degna sepoltura continuano a pesare sulla famiglia. La vicenda, avvenuta nel gennaio 2012 a Gello, San Giuliano Terme, rimane uno dei casi di cronaca più discussi, segnando profondamente la comunità locale e lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità e sulla giustizia.

Pisa, 13 gennaio 2025 – "A distanza di 14 anni, resta l'amarezza di non poterla seppellire". Roberta Ragusa, l'imprenditrice di Gello (San Giuliano Terme), sparì in una notte di un gennaio freddo (come quello di ora) del 2012. I suoi ultimi istanti di vita restano ancora un mistero. Per la Giustizia a ucciderla fu il marito Antonio Logli, condannato a 20 anni in via definitiva. L'avvocato Nicodemo Gentile dell'associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse e delle loro famiglie, parla di uno dei casi che più l'ha colpito. "Un ulteriore drammatico anniversario per chi amava Roberta, per chi l'ha conosciuta, ma anche per chi, come il sottoscritto, ha seguito tutta la vicenda.

