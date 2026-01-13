Caso de’ Manzano associazione Coscioni | Consenso informato non sia scudo per strutture sanitarie
L’associazione Luca Coscioni esprime preoccupazione riguardo alle recenti evoluzioni del caso Claudio de’ Manzano, sottolineando l’importanza del rispetto del consenso informato nelle pratiche sanitarie. L’associazione evidenzia come tale diritto non debba essere utilizzato come scudo per strutture sanitarie, ma come elemento fondamentale per garantire la tutela delle scelte e dei diritti dei pazienti.
“Forte preoccupazione” da parte dell’associazione Luca Coscioni in merito ai nuovi sviluppi sul caso Claudio de’ Manzano. La Corte d’Appello di Trieste ha infatti riformato la decisione di primo grado, che disponeva il risarcimento di 25mila euro da parte dell’Asugi ai figli dell’uomo colto da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Caso de’ Manzano, associazione Coscioni: “Consenso informato non sia scudo per strutture sanitarie”
Leggi anche: Consenso informato a scuola: l’indagine MIM-SWG rivela che il 63% degli italiani è favorevole al disegno di legge. Solo però il 23% dei cittadini si è informato approfonditamente
Caso de’ Manzano, associazione Coscioni: “Consenso informato non sia scudo per strutture sanitarie” - La preoccupazione della segretaria nazionale Filomena Gallo dopo il pronunciamento della Corte d'Appello, che ha riformato la decisione di primo grado. triesteprima.it
Caso de’ Manzano, Ass. Luca Coscioni: “Consenso informato non può diventare scudo per strutture sanitarie” - In merito alla sentenza della Corte d’Appello di Trieste che ha riformato la decisione di primo grado sul caso di Claudio de’ Manzano, l’Avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione ... triestecafe.it
Caso de’ Manzano, Ass. Luca Coscioni: “Consenso informato non può diventare scudo per strutture sanitarie” facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.