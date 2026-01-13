Caso Bassetti-Parisi Comitato tutela salute pubblica esprime solidarietà a Heather Parisi

Il Comitato tutela salute pubblica esprime solidarietà a Heather Parisi, sottolineando come l'uso di un linguaggio denigratorio nei confronti di autorità di un Paese alleato non abbia basi scientifiche. È importante mantenere un confronto rispettoso e basato su dati certi, evitando dichiarazioni che possano compromettere la credibilità e la cooperazione internazionale nel campo della salute pubblica.

Heather Parisi chiama in causa le autorità Usa dopo l’annuncio di querela di Bassetti: «Tutelerò la mia libertà di opinione» - Heather Parisi alza il livello del confronto con Matteo Bassetti e, dopo l’annuncio di querela da ... msn.com

Heather Parisi 'segnala' Bassetti a Trump. E il prof querela "la ballerina in pensione" - Heather Parisi 'segnala' il professor Matteo Bassetti a Donald Trump e l'infettivologo risponde preannunciando querela. adnkronos.com

Bassetti replica a Parisi e a Trump esplode il caso a Genova - facebook.com facebook

Le parole contano, soprattutto quando diventano insulti legittimati. Fabio Duranti e @Rinaldi_euro tornano sul caso delle dichiarazioni di Matteo Bassetti rivolte a chi ha liberamente scelto di non vaccinarsi contro l'influenza. x.com

