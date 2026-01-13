Caso Bassetti-Parisi Comitato tutela salute pubblica esprime solidarietà a Heather Parisi
Il Comitato tutela salute pubblica esprime solidarietà a Heather Parisi, sottolineando come l'uso di un linguaggio denigratorio nei confronti di autorità di un Paese alleato non abbia basi scientifiche. È importante mantenere un confronto rispettoso e basato su dati certi, evitando dichiarazioni che possano compromettere la credibilità e la cooperazione internazionale nel campo della salute pubblica.
L'utilizzo di un linguaggio denigratorio verso autorità di un Paese alleato è un'azione che esula dalle competenze scientifiche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
CASO BASSETTI–PARISI: SOLIDARIETÀ A HEATHER PARISI.
