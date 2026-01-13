Casi di meningite il Comune di Napoli monitora la situazione | una scuola chiusa per disinfezione

Il Comune di Napoli sta seguendo con attenzione la situazione relativa a un caso di meningite presso l’istituto comprensivo “Angiulli”. In risposta, è stata disposta la chiusura temporanea della scuola per eseguire le operazioni di disinfezione necessarie. L’amministrazione comunale continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

In merito alla recente segnalazione di un caso di ricovero per meningite che ha interessato un alunno dell’istituto comprensivo “Angiulli”, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’amministrazione comunale partenopea stanno monitorando la situazione con la massima attenzione e in costante. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

