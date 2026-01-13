Casi di meningite il Comune di Napoli monitora la situazione | una scuola chiusa per disinfezione

Il Comune di Napoli sta seguendo con attenzione la situazione relativa a un caso di meningite presso l’istituto comprensivo “Angiulli”. In risposta, è stata disposta la chiusura temporanea della scuola per eseguire le operazioni di disinfezione necessarie. L’amministrazione comunale continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Dopo un caso di meningite chiusa domani una scuola a Napoli - L'istituto comprensivo "Angiulli", dopo il caso di un alunno ricoverato per meningite, sarà chiuso domani, mercoledì 14 gennaio, per effettuare una disinfezione e sanificazione straordinaria. ansa.it

Casi di meningite, il Comune di Napoli monitora la situazione: una scuola chiusa per disinfezione - Il sindaco di Manfredi e l’amministrazione comunale partenopea stanno monitorando la situazione con la massima attenzione e in costante contatto con le autorità sanitarie locali e la dirigenza scolast ... napolitoday.it

Casi di meningite a Napoli, l’Asl: “Incidenza stagionale, non unico ceppo” x.com

+++CASI DI MENINGITE A NAPOLI: SMENTITO IL FOCOLAIO. TRE I GIOVANI RICOVERATI. UNA E' GRAVISSIMA+++ - facebook.com facebook

