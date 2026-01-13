Casette Pater di Acilia dismissione e nuove assegnazioni Ecco regole e requisiti

Le Casette Pater di Acilia stanno per chiudere un lungo capitolo con la dismissione degli alloggi. La delibera dell’aula capitolina, che le qualificano come case popolari, consentirà nuove assegnazioni secondo le normative regionali. Di seguito, le regole e i requisiti aggiornati per le future assegnazioni e la gestione delle proprietà.

Giunge ormai a conclusione la storia infinita delle cosidette "Casette Pater" di Acilia. L'aula capitolina è pronta ad approvare la proposta di delibera che qualifica 110 alloggi come case popolari, permettendo la dismissione in base a specifiche leggi regionali.

