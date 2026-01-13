Caserta 13enne ucciso a coltellate | assolto l’unico imputato Le urla della madre | Vergogna

A Caserta, l’unico imputato per l’omicidio di un ragazzo di 13 anni è stato assolto. La vicenda ha suscitato forte emozione, con la madre della vittima che ha espresso il suo disappunto. Questo caso evidenzia le complessità del sistema giudiziario e l’importanza di approfondire le cause e le responsabilità in episodi di violenza giovanile.

(Adnkronos) – Ucciso in una lite a 13 anni: assolto l'unico imputato. La madre di Emanuele Di Caterino urla 'vergogna' contro i giudici. Si è chiuso poco fa il nuovo processo di appello nei confronti di un 29enne, all'epoca dei fatti ancora minorenne, accusato di aver accoltellato a morte il ragazzino di 13 anni.

