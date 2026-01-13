Cascina Triulza il Comune ci prova A caccia di fondi per la rinascita

Cascina Triulza tenta di riprendere il suo percorso di rinascita. A distanza di tre anni dal fallimento del primo progetto e dall'interruzione dell'affidamento in gestione, il Comune ripropone l'iniziativa, cercando nuovi fondi e opportunità per riportare questa storica struttura al suo antico splendore. Un passo importante verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio locale, che segna un nuovo capitolo nella sua storia.

Rinascita di Cascina Triulza, a tre anni dal naufragio del primo progetto e di un tentativo di affidamento in gestione, e dopo tre anni di silenzio, riparte l'impresa. Il Comune partecipa a un bando ministeriale insieme al Comune di Corbetta: arrembaggio ai milioni di euro che ancora sono indispensabili per completare il restauro dello storico edificio che fu prima sede cittadina della Galbani. Una prima fase era stata già parzialmente realizzata, insieme a una radicale messa in sicurezza, con fondi Teem nel 2020. In Comune "dita incrociate": il responso sul bando è atteso per i primi mesi di quest'anno.

