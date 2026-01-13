Casal Bruciato famiglie di nuovo al gelo nei palazzi Enasarco

A Casal Bruciato, le famiglie che abitano negli edifici Enasarco di via di Casal Bruciato 25 e 27 si trovano nuovamente senza riscaldamento, proseguendo una situazione che si ripete ogni anno. I problemi legati alle case popolari sembrano non trovare soluzione, lasciando i residenti in condizioni di disagio e disagio durante i mesi più freddi.

È diventata, ormai, una triste tradizione visto che, ogni anno, i problemi sono sempre gli stessi. Le case popolari di via di Casal Bruciato 25 e 27 sono di nuovo al freddo. Più di 100 famiglie sono costrette a convivere con il gelo invernale come, del resto, accaduto puntualmente anche negli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

