Casa vacanza in montagna sempre più stranieri in Italia per qualità-prezzo

Le case vacanza in montagna sono sempre più richieste da clienti stranieri, attratti dal buon rapporto qualità-prezzo e dalla bellezza dei paesaggi italiani. Questo settore mantiene un ruolo importante nel mercato immobiliare, offrendo opportunità sia per investitori che per chi cerca una destinazione rilassante. La domanda crescente testimonia l’interesse internazionale per le località montane italiane, confermando l’importanza di questo segmento nel panorama immobiliare nazionale.

Il mercato delle case vacanza continua a rappresentare una componente rilevante delle compravendite immobiliari in Italia. All'interno di questo segmento, le località di montagna mostrano una tenuta significativa, pur in un contesto di maggiore selettività della domanda. Secondo i dati dell' Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre del 2025 il 44,3% delle compravendite concluse nelle località montane a vocazione turistica ha riguardato immobili destinati a casa vacanza. Una quota leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti, ma che conferma l'interesse per questo tipo di abitazioni.

