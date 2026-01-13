Carta forbice sasso… Il gioco per bambini deciderà lo One Point Slam

Carta, forbice, sasso sono i protagonisti di un gioco tradizionale che si integra nello One Point Slam, evento pre-Australian Open. Questa iniziativa, unica nel suo genere, ha attirato l’attenzione grazie alla sua originalità e semplicità. Un modo per coinvolgere i partecipanti e creare un’atmosfera diversa nel contesto di un torneo di alto livello, unendo tradizione e sport in un’anticipazione ricca di interesse.

