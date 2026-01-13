Carta forbice sasso… Il gioco per bambini deciderà lo One Point Slam
Carta, forbice, sasso sono i protagonisti di un gioco tradizionale che si integra nello One Point Slam, evento pre-Australian Open. Questa iniziativa, unica nel suo genere, ha attirato l’attenzione grazie alla sua originalità e semplicità. Un modo per coinvolgere i partecipanti e creare un’atmosfera diversa nel contesto di un torneo di alto livello, unendo tradizione e sport in un’anticipazione ricca di interesse.
C’è anche uno dei giochi più antichi del mondo all’interno del meccanismo legato allo One Point Slam, l’evento pre-Australian Open che ha certamente fatto parlare più di ogni altro per la particolarità della sua natura. Una particolarità che, va detto, rimane all’interno del non voler pretendere di elevarsi a chissà cosa, al contrario di quanto accaduto con l’assurdità del nuovo doppio misto degli US Open (e, per quanto compreso, addirittura confermato alle Olimpiadi del 2028). Non ci sarà, infatti, il tradizionale lancio della moneta a decidere il giocatore che servirà (e dunque nei fatti potrà avere un vantaggio) nei vari singoli match. 🔗 Leggi su Oasport.it
