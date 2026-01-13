caronno ladri in negozio e a casa della parrucchiera

A Caronno, una parrucchiera ha vissuto due episodi di furto in breve tempo. Prima sono stati rubati oggetti dalla sua abitazione, poi anche nel suo negozio di acconciature. Questi eventi evidenziano le difficoltà di sicurezza nella zona, spingendo la comunità a riflettere sulla tutela delle proprietà e sulla necessità di interventi efficaci per prevenire simili episodi.

Ha subito due furti nel giro di un paio di settimane: prima nella sua casa e poi nel suo negozio di acconciature. La malcapitata è Wanda Diotti, 81 anni, parrucchiera nota a Caronno Pertusella, a Origgio, Cesate e Garbagnate Milanese, profondamente amareggiata per essere stata presa di mira senza alcuno scrupolo. “Sono affranta – confessa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

La parrucchiera 81enne perseguitata dai ladri.

