Caronno i tatuaggi di Priscilla aiutano le donne vittime di violenza

A Caronno Pertusella, Priscilla Pacher, con il suo studio “La Linea Tatoo” in via Bainsizza 312, apre le porte nel ottobre 2024. A 28 anni, utilizza i tatuaggi come strumento di supporto e rinascita per le donne vittime di violenza, offrendo uno spazio di ascolto e cura attraverso l’arte del tatuaggio. Un'iniziativa che unisce creatività e solidarietà, contribuendo al percorso di empowerment femminile.

