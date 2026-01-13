Caronno i tatuaggi di Priscilla aiutano le donne vittime di violenza
A Caronno Pertusella, Priscilla Pacher, con il suo studio “La Linea Tatoo” in via Bainsizza 312, apre le porte nel ottobre 2024. A 28 anni, utilizza i tatuaggi come strumento di supporto e rinascita per le donne vittime di violenza, offrendo uno spazio di ascolto e cura attraverso l’arte del tatuaggio. Un'iniziativa che unisce creatività e solidarietà, contribuendo al percorso di empowerment femminile.
Priscilla Pacher ha 28 anni e da ottobre 2024 ha un suo studio di tatuaggi a Caronno Pertusella, “La Linea Tatoo”, in via Bainsizza 312. Recente una sua iniziativa in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, tema che le sta a cuore, usando la sua arte per fare del bene: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
