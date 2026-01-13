carnevale dei ragazzi le olimpiadi invernali non lo fermeranno

Il Carnevale dei ragazzi si svolgerà il 14 febbraio, coincidente con San Valentino. Nonostante le voci circolate sui social riguardo a possibili cambiamenti legati alle Olimpiadi invernali, la data è confermata. Al momento, si attendono ulteriori dettagli, ma l’evento si svolgerà come programmato, mantenendo la tradizione e l’entusiasmo della comunità.

Per ora c’è la certezza della data, che è quella del 14 febbraio, San Valentino. Una data che al momento, in attesa dei dettagli, rappresenta anche la prima risposta a chi, da qualche giorno, aveva lanciato la bomba a mezzo social, rivelando che il Carnevale quest’anno a Sondrio sarebbe stato "scalzato" dalle Olimpiadi. Inviperite le reazioni, soprattutto delle mamme di bambini che aspettano con trepidazione di scendere in strada travestiti e spargere coriandoli ovunque. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. È vero, infatti, che in piazza Garibaldi, da sempre cornice dell’approdo della sfilata di carri e gruppi mascherati e successive premiazioni e festa, sta per essere allestito il villaggio olimpico (motivo per il quale se ne andrà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio), ma ciò non escluderà il Carnevale dei Ragazzi che, sebbene con qualche variazione rispetto al programma standard, ci sarà e sarà - inevitabilmente – "un po’ a cinque cerchi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

