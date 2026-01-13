Carnevale al Castello di Bracciano

Il Carnevale al Castello di Bracciano offre un'occasione unica per vivere una giornata in famiglia tra storia e divertimento. Domenica 8 febbraio, il castello si anima con la presenza della Famiglia Addams, proponendo due appuntamenti alle 11 e alle 15. Un evento pensato per intrattenere grandi e piccoli, in un contesto suggestivo e ricco di fascino. Un’occasione per scoprire il castello in un’atmosfera speciale, tra tradizione e fantasia.

Carnevale al Castello di Brancciano con la Famiglia Addams. Quando? Domenica 8 febbraio, con doppio appuntamento alle 11 e alle 15.In occasione del carnevale Il Castello Odescalchi di Bracciano ospiterà "la Famiglia Addams" un percorso unico nel suo genere. Nelle antiche sale del Castello.

