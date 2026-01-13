Capienza Lungobisenzio Pressing a tutto campo | Portarla a 3000 persone

La prima partita casalinga del 2026 del Prato, contro il Camaiore, ha rappresentato un momento importante per i tifosi biancazzurri. Con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con la squadra e creare un’atmosfera più vivace, si è discusso della possibilità di aumentare la capienza dello stadio Lungobisenzio, puntando a portare il pubblico a circa 3.000 spettatori.

La prima partita casalinga del 2026 del Prato, domenica contro il Camaiore, è stata l'occasione per i tifosi biancazzurri di far sentire nuovamente la loro voce in chiave aumento della capienza del Lungobisenzio. Nel corso della sfida, vinta dai versiliesi, in Curva Ferrovia Matteo Ventisette si è alzato uno striscione. "C'è gente fori!!", il messaggio degli ultras. Come già accaduto più e più volte in questa annata, l'impianto di via Firenze ha fatto registrare un tutto esaurito, accogliendo circa 2.000 spettatori (posti liberi solo nel settore ospiti). Diversi sostenitori lanieri tuttavia hanno dovuto rinunciare alla possibilità di entrare a causa dell'alta richiesta di biglietti.

La presidente del Prato Gacem: “L’aumento della capienza del Lungobisenzio Speriamo per il 25 gennaio” https://www.notiziediprato.it/sport/la-presidente-del-prato-gacem-laumento-della-capienza-del-lungobisenzio-speriamo-per-il-25-gennaio/ - facebook.com facebook

