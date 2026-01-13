Capello | Il Milan contro la Fiorentina non mi è piaciuto | lento senza idee e gioco
Fabio Capello ha commentato la recente partita del Milan contro la Fiorentina, sottolineando una prestazione deludente. Secondo l’ex allenatore, i rossoneri sono stati troppo lenti, privi di idee e di un gioco incisivo, evidenziando alcune criticità nella gestione della squadra durante il match disputato al 'Franchi' di Firenze.
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha criticato duramente la prestazione offerta dai rossoneri di Massimiliano Allegri al 'Franchi' di Firenze nell'ultima partita di campionato, terminata 1-1 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
