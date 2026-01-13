Capello | Il Milan contro la Fiorentina non mi è piaciuto | lento senza idee e gioco

Fabio Capello ha commentato la recente partita del Milan contro la Fiorentina, sottolineando una prestazione deludente. Secondo l’ex allenatore, i rossoneri sono stati troppo lenti, privi di idee e di un gioco incisivo, evidenziando alcune criticità nella gestione della squadra durante il match disputato al 'Franchi' di Firenze.

Capello deluso dal Milan dopo Firenze: "Camminava, senza idee e gioco. È stato tutto troppo elementare" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, mettendolo in guardia anche in ottica quarto posto, perché se dovesse continuare ... milannews.it

Capello sul Milan: "Quello visto a Firenze non è da scudetto. Oggi mi pare abbia rallentato" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, mettendolo in guardia anche in ottica quarto posto, perché se dovesse continuare ... msn.com

Capello: “Milan, attento al quarto posto prima di pensare in grande. A Firenze tutto troppo lento. Finalmente Nkunku” x.com

Fabio #Capello : "Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale. Al Milan di #Allegri manca continuità all'interno della partita. Il problema non è il gioco, ma il fatto che il Diavolo dipende molto più dai pochi singoli che fanno la differenza. Pi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.