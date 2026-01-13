Capello ha espresso un giudizio positivo sulla partita tra Inter e Napoli disputata domenica sera a San Siro, sottolineando l’elevato livello di spettacolo e qualità mostrata sul campo. Le sue parole riflettono un apprezzamento per l’andamento della gara e per il valore delle due squadre in questa fase della stagione. Un commento che conferma l’importanza di questa sfida nel contesto della Serie A.

Inter News 24 Capello ha speso bellissime parole per quanto si è visto domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Inter-Napoli giocata domenica sera, un grande spot per la Serie A. Parlando di lotta Scudetto ha poi parlato delle differenze con il Milan, che insieme a Juventus e Roma è tra le inseguitrici. NON C’E’ NULLA DI MEGLIO IN SERIE A – «È stato un match divertente, con ritmi da Premier League, grazie anche a un’ottima direzione arbitrale, che non ha spezzato la fluidità del gioco fischiando a qualsiasi sospiro. Sia la squadra di Chivu che quella di Conte hanno dimostrato di essere al vertice non per caso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello: «Credo che in questo momento non ci sia nulla di meglio in Serie A»

