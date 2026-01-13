Capannello di giornalisti sotto casa Trentini ad aspettare il cooperante

Da ieri, un gruppo di giornalisti attende davanti alla casa dei genitori di Alberto Trentini, nonostante la richiesta di privacy da parte della famiglia. Decine di cronisti si sono radunati in modo discreto, rispettando le necessità di riservatezza, mentre si seguono gli sviluppi riguardanti il cooperante. La situazione si presenta nel rispetto dei tempi e delle modalità più appropriate per tutelare la privacy di Trentini e dei suoi familiari.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.