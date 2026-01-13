Cantina&Cultura riparte dopo le feste natalizie

Cantina&Cultura riprende il suo percorso dopo le festività natalizie, inaugurando il nuovo ciclo con l’evento Ombre di luce. Ideato da Cantina Verace a Salerno, questo format unisce letteratura ed enogastronomia, promuovendo la cultura locale e le voci creative del territorio. Un’occasione per ritrovarsi e condividere momenti di approfondimento e scoperta, rafforzando il legame tra arte, cucina e comunità.

Grazia De Gennaro inaugura il nuovo ciclo con Ombre di luce. Le figlie di Napoli. Riparte con nuova energia Cantina&Cultura, il format ideato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) che intreccia letteratura ed enogastronomia, trasformando ogni incontro in un rito collettivo dedicato alla valorizzazione del territorio e delle sue voci creative. Dopo la pausa natalizia, il primo appuntamento del 2026 è fissato per il 14 gennaio alle ore 19, con un’ospite che porta con sé una narrazione intensa e luminosa: Grazia De Gennaro, autrice del romanzo Ombre di luce. Le figlie di Napoli ( Agenzia Pensiero Creativo ). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cantina&Cultura riparte dopo le feste natalizie Leggi anche: "Cantina&Cultura" riparte dopo le festività natalizie con Grazia De Gennaro Leggi anche: Pomeriggio insieme a Ronchis, si riparte dopo le feste natalizie Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Stanco del Panettone? 4 Modi ASSURDI di festeggiare il Natale Ambiente-cultura-eventi- 8/01/2026 - Senise, MEDIHOSPES e La Befana in Cantina: una festa di comunità e integrazione x.com La cantina Produttori di Manduriaè la prova che un’azienda può essere molto più di marchio. Può essere l’intreccio tra cultura, territorio e comunità. È in questa intersezione che sta la chiave del racconto del brand. A dimostrazione, come dice Anna Gennari n - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.