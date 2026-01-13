Cantiere a Rampa Zara residenti penalizzati

I lavori in corso a Rampa Zara riducono l’area di parcheggio disponibile, sottraendo circa dieci posti auto ai residenti. Questa situazione rappresenta un ulteriore disagio per chi vive e lavora nella zona, rendendo più complesso trovare spazi di sosta nelle vicinanze. È importante monitorare l’andamento dei lavori e valutare eventuali soluzioni per minimizzare l’impatto sulla comunità residente.

"I nuovi lavori a Rampa Zara sottraggono circa dieci parcheggi, per noi residenti è l’ennesimo problema. Avevamo chiesto tempo fa che ci venisse riservata piazza della Libertà, ma ci sono stati concessi solo tre stalli". Ugo Barbi, residente in galleria del commercio, in pieno centro storico, segnala le problematiche in cui i residenti incappano visti i numerosi cantieri cittadini, che creano problemi di parcheggi. Gli ultimi lavori sono quelli partiti ieri mattina per il rifacimento del marciapiede di via Zara. Per consentire l’intervento è stato istituito un divieto di sosta su entrambi i lati fino al 12 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cantiere a Rampa Zara, residenti penalizzati" Leggi anche: Aperto il parcheggio sotto la rampa. I residenti respirano: 54 posti auto Leggi anche: Rampa, il cantiere si rimette in moto: "Obiettivo accelerare sul parcheggio" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cantiere a Rampa Zara, residenti penalizzati. Rampa Zara, in partenza i lavori per i marciapiedi. Scattano i divieti, via i parcheggi per due mesi a Macerata - MACERATA Terminato il restauro del tratto delle mura lungo corso Leopardi, da domani scattano i divieti in Rampa Zara per avviare la riqualificazione dei marciapiedi. msn.com

Frignano, cantiere Piazza Mazzini: opposizione denuncia "errori e improvvisazione" - #Pupiatv - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.