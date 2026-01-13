canta vasco mentre la operano per un tumore al seno il video

Durante un intervento chirurgico, il silenzio della sala operatoria viene spesso interrotto da pochi suoni, come quello degli strumenti. In un contesto così delicato, una paziente canta Vasco Rossi, portando un momento di umanità e coraggio. Questo video mostra come la musica possa offrire conforto e forza in momenti difficili, rendendo ancora più significativa l’esperienza di chi affronta una sfida come quella di un tumore al seno.

AGI - Il silenzio di una sala operatoria in genere è rotto solo dal rumore metallico degli strumenti. Questa volta, invece, da uno dei più grandi successi di Vasco Rossi, 'Vita spericolata'. A cantarla, seguendo la musica diffusa in sottofondo, è una paziente mentre i chirurghi la operano per rimuovere un tumore al seno. Accade al policlinico Federico II di Napoli e la scena è stata condivisa sui social da Tommaso Pellegrino, chirurgo salernitano in servizio alla Breast Unit dell'azienda ospedaliero-universitaria partenopea. Dietro quel canto e quella musica che non ci si aspetta, non c'è solo un intervento chirurgico fuori dall'ordinario, ma una scelta precisa di cura. 🔗 Leggi su Agi.it

