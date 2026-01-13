canta vasco mentre la operano al seno il video

In un video insolito, si vede Vasco Rossi cantare mentre viene operato al seno. L’immagine cattura un momento raro, dove il silenzio della sala operatoria si interrompe solo con il suono degli strumenti chirurgici. Un episodio che unisce attenzione medica e un tocco di umanità, offrendo uno sguardo diverso su un’esperienza spesso riservata e silenziosa.

AGI - Il silenzio di una sala operatoria in genere è rotto solo dal rumore metallico degli strumenti. Questa volta, invece, da uno dei più grandi successi di Vasco Rossi, 'Vita spericolata'. A cantarla, seguendo la musica diffusa in sottofondo, è una paziente mentre i chirurghi la operano per rimuovere un tumore al seno. Accade al policlinico Federico II di Napoli e la scena è stata condivisa sui social da Tommaso Pellegrino, chirurgo salernitano in servizio alla Breast Unit dell'azienda ospedaliero-universitaria partenopea. Dietro quel canto e quella musica che non ci si aspetta, non c'è solo un intervento chirurgico fuori dall'ordinario, ma una scelta precisa di cura. 🔗 Leggi su Agi.it

