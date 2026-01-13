Cancelo è ufficiale il ritorno al Barcellona | il comunicato del club blaugrana

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il ritorno di João Cancelo, che si unisce alla rosa blaugrana. Dopo aver attraversato varie fasi di trattative, il club catalano ha confermato l’accordo con il calciatore, rafforzando così la propria linea difensiva. Questa operazione rappresenta un'importante aggiunta alla squadra, in vista delle competizioni in corso.

Inter News 24 Cancelo, vicinissimo al ritorno all’Inter in questo mercato di gennaio, è un nuovo calciatore del Barcellona: il comunicato ufficiale. Adesso c’è il timbro dell’ufficialità: João Cancelo è un nuovo giocatore del Barcellona. Il terzino portoghese lascia l’Arabia Saudita e l’Al-Hilal per tornare a vestire la maglia blaugrana in prestito fino al termine della stagione. La firma è arrivata martedì alla presenza del presidente Laporta e di Deco, sancendo il ritorno di un calciatore che in Catalogna aveva già lasciato il segno con 42 presenze e 4 gol nella stagione 202324. Il rimpianto nerazzurro: Cancelo era a un passo. 🔗 Leggi su Internews24.com

