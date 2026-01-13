Cancelo e il Barcellona | Ho aspettato solo loro Il retroscena sul mancato ritorno all’Inter

João Cancelo ha illustrato le ragioni del suo ritorno al Barcellona, spiegando di aver atteso esclusivamente questa opportunità. Dopo l’annuncio ufficiale, l’esterno portoghese ha condiviso in conferenza stampa i motivi che lo hanno portato a scegliere il club catalano, chiarendo i fattori che hanno influenzato la sua decisione e il percorso che lo ha condotto a questa nuova tappa della sua carriera.

Inter News 24 Cancelo ha parlato in conferenza stampa dopo l'ufficialità del ritorno al Barcellona: l'ex Inter ha spiegato i motivi della scelta. Le parole di João Cancelo nella sua conferenza stampa di presentazione al Barcellona suonano come una dichiarazione d'amore totale verso i colori blaugrana, ma svelano anche quanto sia stata sofferta l'attesa per i club che lo hanno corteggiato. Il terzino portoghese ha ammesso di aver vissuto giorni di "tanta ansia", confermando indirettamente come l'incertezza sulla riuscita dell'affare avesse tenuto accesa la fiammella della speranza in casa Inter.

Joao Cancelo spiega: "C'erano club interessati, ma per il Barcellona ho un sentimento speciale" - Subito dopo l'ufficialità del suo ritorno, Joao Cancelo ha pronunciato in conferenza stampa le sue prime parole da giocatore del Barcellona: "È un onore per me rappresentare questo club. msn.com

João Cancelo disposto ad aspettare il Barcellona: il Barça resta la sua priorità - João Cancelo disposto ad aspettare il Barcellona: il Barça resta la sua priorità Il futuro di João Cancelo continua a essere uno dei temi più caldi ... tuttojuve.com

UFFICIALE - Joao #Cancelo torna al Barcellona: dopo una lunga attesa, arriva il comunicato x.com

Giallo Cancelo: il Barcellona lo annuncia sui social, poi cancella tutto - facebook.com facebook

