Can Yaman atterra a Madrid | il motivo e cosa accadrà

Can Yaman arriva a Madrid per un evento dedicato ai suoi fan. Dopo un breve soggiorno, sarà presente in occasione di un appuntamento pubblico, confermando il suo impegno nel mantenere un rapporto diretto con il pubblico. La visita rappresenta un momento importante per l’attore, che continuerà a condividere con i suoi sostenitori momenti di incontro e dialogo, rafforzando il suo legame con il pubblico spagnolo.

Can Yaman atterra a Madrid: un viaggio lampo per abbracciare i fan. Ecco dove sará ospite. Un volo diretto, poche ore di sonno e un’agenda serrata: Can Yaman ha scelto Madrid come nuova tappa di incontro con il pubblico e lo ha fatto con la determinazione di chi sa quanto conti il contatto umano con i propri fan. La capitale spagnola lo aspettava con impazienza, e lui non ha deluso le aspettative. Leggi anche Shaila Gatta vola verso una nuova esperienza. I primi dettagli L’attore nelle prossime ore sarà ospite per la prima volta del celebre programma spagnolo El Hormiguero su Antena 3. in occasione di questo incontro, il programma ha deciso di coinvolgere tanti fan e in molti hanno partecipato per poter ottenere un doppio biglietto ed assistere dal vivo alla trasmissione e quindi poter incontrare Can. 🔗 Leggi su 361magazine.com

