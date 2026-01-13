Camposanto sei ko di fila Borghi | Fiducia al mister

Il Camposanto ha subito la sesta sconfitta consecutiva contro la Sanmichelese. La squadra si trova in una fase difficile, ma la società ha ribadito la fiducia nell'allenatore Gianluca Borghi, confermando il proprio sostegno alla guida tecnica. La volontà è di lavorare con pazienza e determinazione per migliorare i risultati nelle prossime gare.

Contro la Sanmichelese è arrivata la sesta sconfitta di fila, ma la panchina di Gianluca Luppi (foto) al Camposanto non è in discussione. Lo conferma il presidente Daniele Borghi che analizza così il momento dei biancoverdi, terz’ultimi in Promozione. "Il mister non è assolutamente in bilico – spiega Borghi – e siamo convinti che appena rientrerà qualche infortunato ci giocheremo le nostre chance salvezza. In 9 punti ci sono le ultime 9 in classifica, basta un successo per fare un balzo fuori dai playout e la squadra ha le qualità. Ultimamente non ci sta girando nemmeno bene, dopo aver perso subito Tammaro per infortunio fatichiamo a fare gol ma la fiducia in Luppi è comunque totale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

