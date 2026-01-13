Campigna Europa Verde contro il ritorno degli impianti | Il clima è cambiato basta ignorarlo

Europa Verde - Verdi Forlì-Cesena esprime preoccupazione per il ritorno dei progetti di impianti invernali in Campigna, sottolineando come i cambiamenti climatici siano ormai evidenti e non possano più essere ignorati. Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi evidenziano l’importanza di considerare seriamente le conseguenze ambientali e climatiche di tali iniziative, richiamando a un approccio più responsabile e sostenibile per il territorio.

