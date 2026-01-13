Campigna Europa Verde contro il ritorno degli impianti | Il clima è cambiato basta ignorarlo
Europa Verde - Verdi Forlì-Cesena esprime preoccupazione per il ritorno dei progetti di impianti invernali in Campigna, sottolineando come i cambiamenti climatici siano ormai evidenti e non possano più essere ignorati. Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi evidenziano l’importanza di considerare seriamente le conseguenze ambientali e climatiche di tali iniziative, richiamando a un approccio più responsabile e sostenibile per il territorio.
“Gli articoli di stampa che riassumono i progetti per gli impianti invernali in Campigna si possono riassumere così: i cambiamenti climatici ci sono, ma li ignoriamo” esordiscono così Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi di Europa Verde - Verdi Forlì-Cesena, a proposito della proposta di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Oggi Il Resto del Carlino edizione Forlì pubblica un approfondimento su Campigna: un’analisi sullo stato dell’arte e su progetti futuri con i contributi di operatori economici, associazioni e soggetti istituzionali. L’articolo ha sicuramente il merito di portare all’atte - facebook.com facebook
