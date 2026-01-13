Campi Bisenzio sindacati attaccano il Comune | Dopo 2 anni dalla morte di Susanna non è in sicurezza la fermata dove fu investita

Da firenzepost.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni dalla tragica morte di Susanna presso una fermata dell'autobus a Campi Bisenzio, i sindacati di Leonardo tornano a criticare il Comune per la mancata messa in sicurezza dell'area. Nonostante le promesse fatte, le condizioni di sicurezza non sembrano essere migliorate, suscitando preoccupazione tra i lavoratori e le famiglie. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di interventi concreti per garantire la sicurezza pubblica.

Protesta ferma contro il Comune di Campi Bisenzio da parte delle organizzazioni sindacali di Leonardo: perchè, a due anni dalla morte di una lavoratrice - Susanna, ricordata da tutti con rimpianto - che venne investita da un camion alla fermata del bus mentre aspettava un mezzo, non sono stati rispettati gli impegni presi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

campi bisenzio sindacati attaccano il comune dopo 2 anni dalla morte di susanna non 232 in sicurezza la fermata dove fu investita

© Firenzepost.it - Campi Bisenzio, sindacati attaccano il Comune: “Dopo 2 anni dalla morte di Susanna non è in sicurezza la fermata dove fu investita”

Leggi anche: Campi Bisenzio, 17enne ucciso: fiaccolata per Maati a un anno dalla morte

Leggi anche: ‘Lorenzo dorme’: la morte del papà, il silenzio e il ritrovamento nel baule, indagata l’intera famiglia a Campi Bisenzio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

campi bisenzio sindacati attaccanoSicurezza fermate bus davanti alla Leonardo, i sindacati: "Lavori ancora incompiuti" - Il 29 novembre 2023 una lavoratrice dello stabilimento Leonardo di Campi Bisenzio perse la vita dopo essere stata investita da un camion mentre attendeva ... gonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.