Campi Bisenzio sindacati attaccano il Comune | Dopo 2 anni dalla morte di Susanna non è in sicurezza la fermata dove fu investita
A due anni dalla tragica morte di Susanna presso una fermata dell'autobus a Campi Bisenzio, i sindacati di Leonardo tornano a criticare il Comune per la mancata messa in sicurezza dell'area. Nonostante le promesse fatte, le condizioni di sicurezza non sembrano essere migliorate, suscitando preoccupazione tra i lavoratori e le famiglie. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di interventi concreti per garantire la sicurezza pubblica.
Protesta ferma contro il Comune di Campi Bisenzio da parte delle organizzazioni sindacali di Leonardo: perchè, a due anni dalla morte di una lavoratrice - Susanna, ricordata da tutti con rimpianto - che venne investita da un camion alla fermata del bus mentre aspettava un mezzo, non sono stati rispettati gli impegni presi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sicurezza fermate bus davanti alla Leonardo, i sindacati: "Lavori ancora incompiuti" - Il 29 novembre 2023 una lavoratrice dello stabilimento Leonardo di Campi Bisenzio perse la vita dopo essere stata investita da un camion mentre attendeva ... gonews.it
