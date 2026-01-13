Campagnola l’incrocio chiude | si montano le due passerelle

Dal 19 al 23 gennaio, a Bergamo, l’incrocio di Campagnola sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire l’installazione delle due passerelle ciclopedonali. Durante questo periodo, lo snodo sarà interdetto alla circolazione per permettere i lavori di montaggio. Si raccomanda di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nell’area.

Si montano le passerelle, a Campagnola chiude l’incrocio della piazza. Poi illuminazione e asfaltature - Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio cinque giorni di interruzione al traffico per la posa degli attraversamenti ciclopedonali. bergamonews.it

Lavori in dirittura d’arrivo, si passa alla fase conclusiva. Coinvolte le vie vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola. - facebook.com facebook

