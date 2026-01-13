Campagnola l’incrocio chiude | si montano le due passerelle

Dal 19 al 23 gennaio, a Bergamo, l’incrocio di Campagnola sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire l’installazione delle due passerelle ciclopedonali. Durante questo periodo, lo snodo sarà interdetto alla circolazione per permettere i lavori di montaggio. Si raccomanda di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nell’area.

IL CANTIERE. A Bergamo dal 19 al 23 gennaio lo snodo sarà interdetto al traffico per il «varo» delle ciclopedonali. Rota: «Da febbraio piazza pronta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

