In questo periodo, l’epidemia di influenza continua a coinvolgere molte persone, con il virus ancora attivo e diffuso. Nonostante si percepisca un rallentamento, è importante mantenere alta l’attenzione e considerare la vaccinazione come misura efficace per proteggersi. Ricordiamo che il vaccino rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di complicanze e contribuire alla tutela della salute pubblica.

Siamo ancora nel pieno dell’epidemia di influenza. Il virus sta circolando in maniera sostenuta. Si pensa che il grosso sia passato. Invece non è così. Con la riapertura delle scuole e delle attività si ha un rimbalzo dell’infezione. Per questa la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e auspicabile". A dirlo a il Resto del Carlino è Carolina Ianuale, direttrice dell’unità operativa Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria imolese. Così l’Ausl, dopo l’open day di sabato scorso, a cui hanno aderito 46 persone, "un dato che ci soddisfa", dice il dottor Francesco De Dominicis, medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e referente per le vaccinazioni, ha deciso di replicare l’appuntamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campagna antinfluenzale. L’importanza del vaccino: "Siamo nel picco del virus"

