Il 13 gennaio, alla Camera dei Deputati, Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno ufficialmente lasciato il gruppo della Lega per aderire al gruppo Misto. Questa scelta riflette un cambiamento nelle composizioni delle forze politiche in Parlamento, contribuendo a ridefinire gli equilibri della Camera. La decisione dei due deputati sottolinea le dinamiche interne al panorama politico italiano e potrebbe influenzare il quadro delle maggioranze parlamentari.

Roma, 13 gen (Adnkronos) - I deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno lasciato il gruppo della Lega alla Camera e sono passati al gruppo Misto. Lo ha annunciato all'aula il presidente di turno Giorgio Mulè in apertura di seduta a Montecitorio. Pierro ha comunicato la sua decisione con una lettera datata 30 dicembre scorso, Bergamini ha formalizzato la sua scelta con una lettera del 7 gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camera: Pierro e Bergamini lasciano gruppo Lega e passano al Misto

Leggi anche: Camera dei Deputati, Pierro lascia la Lega e aderisce al Gruppo Misto

Leggi anche: Addio al Carroccio. I deputati Pierro e Bergamini passano in Forza Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Davide Bergamini lascia la Lega per Forza Italia | incontro tra il deputato e Rancan; Bergamini lascia la Lega | Una decisione sofferta Il Carroccio | Un ingrato.

Camera: Pierro e Bergamini lasciano gruppo Lega e passano al Misto - I deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno lasciato il gruppo della Lega alla Camera e sono passati al gruppo Misto. lanuovasardegna.it