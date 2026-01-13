Camera | Pierro e Bergamini lasciano gruppo Lega e passano al Misto
Il 13 gennaio, alla Camera dei Deputati, Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno ufficialmente lasciato il gruppo della Lega per aderire al gruppo Misto. Questa scelta riflette un cambiamento nelle composizioni delle forze politiche in Parlamento, contribuendo a ridefinire gli equilibri della Camera. La decisione dei due deputati sottolinea le dinamiche interne al panorama politico italiano e potrebbe influenzare il quadro delle maggioranze parlamentari.
Roma, 13 gen (Adnkronos) - I deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno lasciato il gruppo della Lega alla Camera e sono passati al gruppo Misto. Lo ha annunciato all'aula il presidente di turno Giorgio Mulè in apertura di seduta a Montecitorio. Pierro ha comunicato la sua decisione con una lettera datata 30 dicembre scorso, Bergamini ha formalizzato la sua scelta con una lettera del 7 gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Camera dei Deputati, Pierro lascia la Lega e aderisce al Gruppo Misto
Leggi anche: Addio al Carroccio. I deputati Pierro e Bergamini passano in Forza Italia
Davide Bergamini lascia la Lega per Forza Italia | incontro tra il deputato e Rancan; Bergamini lascia la Lega | Una decisione sofferta Il Carroccio | Un ingrato.
Camera: Pierro e Bergamini lasciano gruppo Lega e passano al Misto - I deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno lasciato il gruppo della Lega alla Camera e sono passati al gruppo Misto. lanuovasardegna.it
Addio al Carroccio. I deputati Pierro e Bergamini passano in Forza Italia - E' un termometro delle difficoltà del Carroccio a guida Salvini a ormai poco più di un anno dal voto per le politiche ... ilfoglio.it
Attilio Pierro lascia la Lega ed aderisce al Gruppo Misto alla Camera dei deputati. Alla base delle decisione le tante rotture con il Coordinatore Regionale Zinzi. Il caso Minella #LegaCampania #MatteoSalvini #cameradeideputati #consiglioregionale #Agenda - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.