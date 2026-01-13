Calvairate Vecchiotto e popolare

Calvairate, conosciuto anche come “Vecchiotto”, è un quartiere storico di Milano. Il suo nome deriva dalla cappella dedicata a Santa Maria Nascente e al Monte Calvario, testimonianza delle radici religiose e culturali del luogo. Oggi, il quartiere mantiene il suo carattere popolare e autentico, conservando tracce del passato tra le vie e le testimonianze storiche che ne raccontano l’origine.

Cucchi Eccomi in quello che era un antico borgo, con il nome, oggi rimasto per il quartiere, di Calvairate, nome che viene, a quanto pare, da quello della cappella dedicata un tempo a Santa Maria Nascente e al Monte Calvario. Ma non è di origini che voglio qui parlare, ma di una mia visita in zona, tra viale Umbria e Viale Molise. Calvairate, dalla fine dell'800, è diventato un vero e proprio vivace "quartiere", e qui "si respira ancora un certo fascino con qualcosa di vecchiotto e un'aria nobilmente popolare". Me lo dice Cecilia Ghelli, italianista e poetessa, che vive da queste parti e che mi fa da guida.

